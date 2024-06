Wieffer Milan, i rossoneri insistono: può lasciare il Feyenoord per questa CIFRA. Le NOVITÀ sul centrocampista

Non solo l’attaccante, il calciomercato Milan continua a lavorare in maniera serrata anche per provare ad assicurarsi al più presto un nuovo centrocampista. Il primo nome sulla lista è Wieffer del Feyenoord.

È proprio su di lui che la dirigenza rossonera sta lavorando in maniera più decisa: il mediano potrebbe lasciare il Feyenoord di fronte ad un’offerta da almeno 25 milioni di euro. Fofana del Monaco la prima alternativa. Lo riporta il Corriere dello Sport.