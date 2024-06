Diogo Leite Milan, c’è l’ok di Fonseca: pronto l’ASSALTO al difensore! Tutti i dettagli e gli aggiornamenti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda Diogo Leite, difensore che il Milan ha messo in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto arretrato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il club rossonero ha strappato l’ok di Fonseca ed è pronto ora ad andare all’assalto del centrale dell’Union Berlino, per il quale potrebbe anche bastare un’offerta da 15 milioni di euro.