Milan Empoli, lo stato di forma dei toscani: ecco come arrivano a San Siro

Dal sito ufficiale del club rossonero, le ultime dal fronte toscano, in vista di Milan Empoli di questa sera.

QUI EMPOLI

Toscani praticamente al completo a San Siro, eccezion fatta per Marchizza e Haas, entrambi ai box per due gravi infortuni. La formazione di Andreazzoli, si trova in una zona tranquilla di classifica, a +10 sul Venezia terzultimo, ma non ha ancora vinto nel 2022. L’ultimo successo risale infatti al 15 dicembre in Coppa Italia (3-4 al Verona), in Serie A l’acuto più recente è del 12 dicembre contro il Napoli, 0-1 con rete di Cutrone. Questa sarà una motivazione ulteriore per cercare una grande prestazione a San Siro, dove hanno ben figurato nel gennaio scorso in Coppa Italia, trascinando l’Inter ai supplementari.

“La capolista si affronta facendo il massimo possibile, sia come squadra che come individualità – così Andreazzoli alla vigilia -. Devi augurarti di avere buona sorte e che allo stesso tempo loro non siano nella loro giornata migliore. Il divario è alto, ma noi dobbiamo esaltare ciò che abbiamo sotto controllo”.