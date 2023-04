Milan Empoli, Diaz verso la panchina: scelto il suo sostituto. Lo spagnolo a riposo in via precauzionale dopo gli ultimi giorni

Pioli non vuole rischiare Brahim Diaz per il match del Milan contro l’Empoli e lo spagnolo potrebbe accomodarsi in panchina.

Al suo posto, pronto Saelemaekers, autore di un’ottima prestazione contro il Napoli. Lo riporta Tuttosport.