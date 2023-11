Milan in emergenza totale: senza Leao e Giroud, Pioli ridisegnerà così l’attacco per le sfide contro Fiorentina e Frosinone

Ora è pressoché definitivo: in vista delle gare contro Fiorentina e Frosinone il Milan dovrà fare a meno di Giroud (squalificato per due giornate) e Leao (infortunato).

Per questo motivo Pioli sta pensando a come ridisegnare l’attacco per far fronte a questa emergenza. La soluzione più logica e alla quale sta lavorando il tecnico è la seguente: Chukwueze agirà sulla destra, mentre a sinistra ci sarà Pulisic. In attacco uno tra Jovic e Okafor.