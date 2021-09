Milan: Elliott regala un organico XL per affontare meglio la stagione

Elliott regala al Milan un organico XL per affrontare al meglio la stagione. Tutti i reparti sono completi dalla porta all’attacco

L’organico XL è necessario per lottare su tutti i fronti. Elliott ha deciso di dare fondo alle risorse e ha arricchito la rosa. Il collettivo di Pioli è di buon livello, con un paio di scommesse.

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, c’è fiducia. Maldini e Massara hanno allestito una squadra per andare avanti anche in Europa.