Milan eliminato dalla Champions: Pioli spiega cosa è successo nella conferenza stampa pre Sampdoria. Le parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Sampdoria, Stefano Pioli si è soffermato sull’eliminazione dalla Champions League.

DELUSIONE – «Abbiamo subito una delusione forte, ma adesso siamo preparati per far bene. L’obbiettivo è il quarto posto. Ho perso tanto e vinto tanto, ai giocatori parlo tanto come faccio sempre, abbiamo parlato e lavorato e preparato la partita di domani».

CHAMPIONS – «La differenza l’hanno fatto i primi tempi delle due partite. Non dobbiamo guardare indietro, non siamo riusciti a far gol, ma dobbiamo guardare avanti. Giocatori stanchi? Noi siamo arrivati in buone condizioni buone poi il risultato non è stato quello che volevamo».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN SAMPDORIA