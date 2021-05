Il Milan è la seconda squadra in Italia che utilizza di più i giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile

Il Milan si è dimostrata in questi anni una delle squadre in Italia che di più utilizza e crede nei giocatori cresciuti nel proprio settore giovanile. A confermarlo è un’analisi fatta dal CIES, che rivela come i rossoneri siano al secondo posto in Serie A per minuti in campo di calciatori provenienti dal vivaio (17,8% dei minuti su 5 giocatori)

Meglio solo il Genoa (20,9% su 5 giocatori), mentre Juventus ed Inter occupano gli ultimi posti (rispettivamente 0,3% e 0,1%). La peggiore è la Sampdoria con addirittura lo 0%.