Milan, ecco quanto l’Europa League ha portato nelle casse rossonere

Il Milan viene eliminato agli ottavi di finale di Europa League. Ecco quanto è valsa in termini economici la campagna europea

Il Milan saluta l’Europa League con la sconfitta contro il Manchester United. Un cammino partito da lontano, precisamente dal secondo turno preliminare contro lo Shamrock Rovers il 17 settembre. Ecco quanto hanno guadagnato i rossoneri da questa campagna europea secondo un report di Calcio e Finanza.

Da una base di 5,99 milioni di euro frutto della partecipazione (2,92) ed il ranking storico (3,07), la squadra di Pioli ha guadagnato 1 milione di euro per il bonus girone, 2,47 milioni per i risultati di quest’ultimo (4 vittorie ed 1 pareggio) e 1,6 milioni per il cammino nella fase ad eliminazione diretta. Il totale dei ricavi, escludendo il discorso market pool, ammonta ad 11,06 milioni di euro.