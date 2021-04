Milan, è il momento di allungare: bisogna approfittare degli scontri diretti

Il Milan entra nel finale di campionato in testa al treno Champions e con la possibilità di allungare nelle prossime giornate

Momento forse fondamentale per la stagione del Milan. Definitivamente abbandonate le speranze Scudetto, i rossoneri devono continuare a mantenere il distacco dal 5° posto ed in questo senso, le prossime giornate si possono rivelare decisive per il raggiungimento del grande obiettivo stagionale.

Guardando il calendario dei prossimi due turni infatti, la situazione si fa parecchio interessante. La squadra di Pioli settimana prossima ospiterà il tutto sommato tranquillo Genoa, mentre nella stessa giornata ci saranno Atalanta-Juventus e Napoli-Inter. Non da meno il turno infrasettimanale successivo, quando il Milan avrà un’altra gara casalinga (Vs Sassuolo) e al tempo stesso andranno in scena Roma-Atalanta e Napoli-Lazio.