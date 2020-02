Milan e Fiorentina sono le due squadre più giovani della serie A

Domani sera si affronteranno le due squadre più giovani della serie A. Progetto simile quelli di Milan e Fiorentina riguardo ai giovani

Fiorentina e Milan sono le uniche due squadre ad avere l’età media della proprio rosa sotto i 26 anni. I due club, che domani sera si sfideranno al Franchi, hanno deciso di investire molto sui giovani. Il Milan con il progetto Elliot e la Fiorentina, con la nuova presidenza targata Commisso, puntano molto su giovani calciatori con un potenziale ancora inesploso in modo da valorizzarli e farne poi una grossa plusvalenza.

Gli esempi più noti sono Federico Chiesa, Castrovilli e Dusan Vlahovic per la Fiorentina e Theo Hernandez in primis, ma anche Rafel Leao per i rossoneri. Theo Hernadez è arrivato in etstae per una ventina di Milioni e al momento ha già raddoppiato il suo valore.