Milan, Donnarumma: tra Raiola e un futuro senza Champions

Milan: il futuro di Gianluigi Donnarumma dipende da molti fattori, tra questi vi sarebbero la Champions League e Mino Raiola

Il futuro di Gianluigi Donnarumma come quello di Alessio Romagnoli è un rebus. Il baby classe ’99 starebbe bene a Milano, accanto a suo fratello Antonio, ma altri due anni senza Champions League potrebbero non giovare alla propria carriera.

In Serie A ha totalizzato tantissime presenze, in Europa veramente poche. La strategia del suo agente Mino Raiola sarebbe quella di portarlo in scadenza per proporre un ingaggio di partenza elevato, come fu nell’estate 2017. Il Milan, qualora arrivasse un’offerta importante quest’estate, potrebbe anche accettare per far registrare una grande plusvalenza e risanare i conti. Lo riferisce il Corriere dello Sport.