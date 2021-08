Il miglior attacco è la difesa: l’anima del Milan di Pioli

Il punto di forza di questo Milan è la difesa, vera anima della squadra: dal primo maggio in poi una striscia positiva ancora aperta

Gli attacchi vincono le partite, le difese vincono i campionati. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sul Milan e su uno degli elementi cardine dei successi rossoneri: la difesa.

L’ultimo gol subito dal Milan su azione risale ad aprile: Lazio-Milan 3-0 all’ Olimpico, da lì cominciò la risalita rossonera. Quattro vittorie e un pareggio e rincorsa Champions conclusa con successo. Con una vittoria è cominciata anche la nuova stagione, dopo un precampionato molto positivo soprattutto per la linea difensiva di Pioli. Il mister rossonero nell’inseguire gli obiettivi per questa stagione riparte dalla certezza del muro difensivo.

Nonostante sia partito Donnarumma, Mike Maignan non lo ha fatto rimpiangere e ha già conquistato tutti nell’ambiente rossonero, regalandosi anche il primo clean sheet stagionale. Tomori ha già dimostrato di valere i 28 milioni del riscatto, Kjaer, entrato in scena più tardi dopo il riposo post europeo si è ripreso il suo posto da leader, che Romagnoli nel precampionato ha occupato senza problemi in sua assenza, al punto che Pioli nel corso della stagione potrebbe pensare anche a cambiare assetto tattico con una difesa a tre. Calabria è partito bene, con tanto di fascia di capitano al braccio, dopo qualche guaio fisico che gli ha impedito di partecipare anche all’Europeo. Theo Hernandez a Marassi è stato il peggiore, anche se era sembrato tra i più i forma. Magari la prima convocazione in nazionale potrebbe dargli nuova linfa. La strada da percorrere verso gli obiettivi è lunga e piena di ostacoli, ma il Milan ha la sua certezza: il muro difensivo.