Milan, difesa blindata: cinque clean sheet nelle ultime sei gare

Il Milan ha abbassato la saracinesca in queste ultime gare. I rossoneri non hanno preso gol in cinque delle ultime sei partite

Un Milan che trova nella sua difesa l’arma in più in questo momento di stagione. I rossoneri con l’inserimento di Thiaw ed il recupero di Mike Maignan hanno abbassato la saracinesca. Rendimento al top anche per Kalulu e Tomori.

Con la gara di ieri con il Tottenham sono cinque i clean sheet della squadra di Pioli nelle ultime sei gare. Unica eccezione i due gol subiti nell’ultima partita di campionato a Firenze.