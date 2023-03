Milan, Diaz è il jolly per arrivare a Zaniolo: il nuovo scenario. Lo spagnolo potrebbe essere la chiave per arrivare all’ex Roma

Certi amori non finiscono mai, neanche se prendono un aereo per Istanbul. Nicolò Zaniolo è ancora uno dei giocatori presenti sulla lista mercato rossonero. Maldini e Massara non hanno perso la speranza di vederlo a Milano, ma tutto dipenderà dall’estate e da Brahim Diaz.

Se il giocatore spagnolo tornerà al Real Madrid, l’azzurro sarà il primo obiettivo dei rossoneri. Bisognerà, però, aspettare l’estate: lì si capirà se Diaz sarà ancora un rossonero e soprattutto se la cessione di Leao porterà la giusta somma, da investire poi sull’ex Roma. Lo scrive Tuttosport.