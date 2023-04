Milan, Dest: Pioli non è convinto, la società sì! Cosa succede. Il giocatore lascerà il Milan a fine stagione, ritorno a Barcellona

Il Milan prosegue le sue valutazioni in vista del mercato in uscita. Tra queste rientra anche Sergino Dest, giocatore non più utilizzato da parte di Stefano Pioli.

A fine stagione il giocatore statunitense tornerà a Barcellona. Lo scrive il Corriere dello Sport.