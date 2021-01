Milan, delineato l’attacco senza Ibrahimovic: le scelte di Pioli

Stefano Pioli ha ormai delineato l’attacco del Milan in assenza di Ibrahimovic: ecco le scelte che verranno confermate anche col Benevento

Ibrahimovic si continua ad allenare a parte in quel di Milanello, per il centravanti svedese il rientro in campo è previsto per la seconda metà di gennaio. Proprio alla luce dell’assenza di Ibra, Pioli ha ormai definitivamente delineato il volto dell’attacco rossonero.

Il centravanti anche contro il Benevento sarà Rafael Leao mentre a Rebic sarà assegnata la corsia di sinistra del terzetto di trequartisti che giocherà alle spalle del portoghese.