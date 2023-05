Milan, De Ketelaere e l’opportunità per convincere Pioli: la scelta. Il giocatore potrebbe utilizzare gli Europei Under 21 come vetrina

Dopo la fine del campionato con il Milan, la stagione di Charles De Ketalaere non sarà finita. Oltre agli impegni con la Nazionale maggiore, il belga è anche tra i pre-convocati dalla Nazionale del Belgio dell’Under 21 per gli Europei di categoria in programma in Romania e Georgia.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la lettera è già arrivata a Casa Milan e il trequartista rossonero potrebbe utilizzare questa opportunità come vetrina. L’obiettivo è quello di ritrovare la fiducia mettersi in mostra per dimostrare a Pioli e e società di meritare la maglia rossonera e soprattutto di scalare le gerarchie nella squadra rossonera.