Milan, De Ketelaere incompiuto: il Mondiale è una sentenza

Il Milan deve fare i conti con un Charles De Ketelaere sempre più spento. Neanche il Mondiale lo ha risollevato

Doveva essere l’occasione della svolta, ma per Charles De Ketelaere il Mondiale in Qatar si è rivelato un’altra conferma di un periodo buio. Appena 15 minuti giocati contro il Marocco nella fallimentare campagna del Belgio, chiusa con 1 punto in tre parte, l’eliminazione ai gironi e diversi strascichi nello spogliatoio.

Il Milan, come riportato dal Corriere dello Sport, continua ad avere fiducia consapevole che l’investimento è a lungo termine. Ma i numeri del presente sono allarmanti. Stefano Pioli lo ha bocciato nelle ultime gare, contro la Fiorentina 90 minuti in panchina per lui (solo 5 presenze da titolare fin qui). L’ultimo gol risale all’1 aprile con la maglia del Brugges, l’ultimo segno di vita alla terza giornata di campionato contro il Bologna con un assist per Leao. Troppo poco fin qui per giustificare l’investimento.