Milan, è la prima volta nella storia! Il dato negativo sul derby. Quattro sfide e zero gol: è record negativo per i rossoneri

Quattro derby in questo 2023 tra Inter e Milan. Tutti trionfi neroazzurri, da Riad al campionato finendo con le due sfide di Champions League, ma non solo.

Per la prima volta, nei quattro derby il Milan non ha segnato neanche un gol. Il 3-0 a Riad, lo 0-1 in Serie A e il 0-2 e l’1-0 in Europa. È la prima volta nella storia del Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.