Milan, cura Pioli alla crisi: ecco le tre medicine anti-Spurs

Stefano Pioli è corso ai ripari dopo il brutto momento di crisi vissuto in questo inizio 2023 dal suo Milan. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico ha dovuto abbandonare quello che era il sistema su cui aveva costruito il successo rossonero di questi ultimi anni optando per una strada meno spettacolare ma che porti fiducia e compattezza.

Sono tre le medicine anti-crisi. La prima è creare densità a centrocampo. La linea a 5 permette di coprire di più la difesa, evitando le imbucate che si erano rivelate fatali contro Lazio e Sassuolo. La seconda: specchiarsi nell’avversario. Contro Inter e Torino il Milan ha adottato lo stesso modulo della squadra rivale (3-5-2 nel derby, 3-4-2-1 contro i granata). Di certo non un bel vedere dal punto di vista del gioco, ma ciò che conta ora è ritrovare risultati e, di stretta conseguenza, fiducia. Terza medicina, forse la più importante: la pazienza. Il motto delle ultime due gare con il cambio modulo è evidentemente non prenderle all’inizio per poi crescere col passare dei minuti.

Contro il Tottenham il Milan avrà ancora questo atteggiamento, in attesa di ritrovare al meglio i suoi uomini migliori. Nel match di venerdì si sono rivisti in grande spolvero i francesi Kalulu, Theo Hernandez e Giroud. Chiaramente ora le ambizioni di Pioli passano dal ritorno del miglior Rafael Leao.