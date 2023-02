Milan, Cucciari: «Prendersela con Pioli è riduttivo»

Alessandro Cucciari parla così del momento del Milan dopo il derby di domenica. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

«A livello fisico faccio fatica a pensare che si sia sbagliato qualcosa. Certo, ci sono dei giocatori che prima erano brillantissimi e ora non più. Quello che sta mancando è la cattiveria, l’intensità. Magari l’assenza di Ibrahimovic ha inciso. Prendersela con Pioli è riduttivo, fino a qualche settimana fa lo si è elogiato per quello che ha costruito in questi 2-3 anni. Credo il Milan abbia bisogno di una scossa che possa riportare un po’ di entusiasmo che si è smarrito.»