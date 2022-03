Milan, Costacurta deluso da Romagnoli: «Pensavo avesse potenzialità illimitate». Così l’ex difensore sul capitano rossonero

Billy Costacurta a La Gazzetta dello Sport parla così di Alessio Romagnoli, capitano del Milan.

ROMAGNOLI – «Le mie aspettative erano altissime, pensavo potesse diventare il più forte, il nuovo Chiellini. Non vuole dire che sia scarso, solo che visto cosa faceva a 19anni credevo avesse potenzialità illimitate. Kalulu invece in un anno è cresciuto tanto, deve migliorare palla al piede ma è veloce e attento. Quello che serve a un difensore centrale. Botman? Ha qualità su cui lavorare, ma non lo conosco caratterialmente e per l’impegno che mette in allenamento. Oggi, così com’è, può valere Romagnoli».