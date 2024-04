Milan fuori da tutte le coppe: persi più di 30 milioni rispetto alla scorsa stagione. Tutti i dettagli e la cifra

È finita la stagione europea del Milan: dopo la sconfitta contro la Roma, Pioli ha dovuto salutare anche l‘Europa League.

Da questa stagione, tra Champions League ed Europa il Milan, come riportato da CalcioeFinanza, incasserà circa 55 milioni di euro. Una cifra in calo rispetto agli 87,9 milioni di euro della passata stagione, dato ufficiale da bilancio 2022/23, dovuto al bel percorso in Champions League