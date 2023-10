Milan, convocata l’Assemblea dei Soci: tutti i dettagli

È tempo di bilanci e di programmazione in casa Milan: attraverso un comunicato ufficiale è stata convocata l’Assemblea dei Soci

Il Milan ha fissato in agenda una nuova Assemblea dei Soci. Ecco quando sarà e le modalità. Tutto spiegato nel comunicato ufficiale del club rossonero.

I signori azionisti sono invitati a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci di Associazione Calcio Milan S.p.A., in data 23 ottobre 2023 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 ottobre 2023 stessa ora, in seconda convocazione.

L’Assemblea dei Soci, sia in parte ordinaria che in parte straordinaria, si svolgerà, come consentito dall’art. 10 dello statuto sociale, esclusivamente in modalità videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma Zoom.