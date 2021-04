Milan, continua la crisi casalinga: solo 2 punti a San Siro nelle ultime 4

Il Milan continua nella sua crisi di risultati tra le mura di San Siro. Contro la Sampdoria altra frenata interna

Il Milan è entrato in una vera e propria crisi casalinga. L’ultima vittoria a San Siro risale al 7 febbraio, quasi due mesi fa, contro il Crotone. Da allora, solamente 2 punti conquistati in 4 gare di Serie A, 3 pareggi e 3 sconfitte contando tutte le competizioni.

Per rendimento in casa, i rossoneri sono la squadra peggiore tra le big con 23 punti conquistati in 15 gare. Per mantenere la posizione in Champions League, c’è bisogno di una svolta.