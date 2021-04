Milan, con il Genoa vietati i cartellini gialli: la situazione chiede calma per evitare di arrivare di fronte al Sassuolo decimati

Milan, con il Genoa vietati i cartellini gialli: la situazione chiede calma per evitare di arrivare di fronte al Sassuolo decimati. I diffidati per la squadra di Pioli sono sei, tanti, soltanto uno di questi non partirà titolare nella gara di oggi.

I NOMI- Dalot, Hernandez, Rebic, Saelemaekers, Castillejo e Calhanoglu. Tra questi soltanto Castillejo avrà meno possibilità degli altri di essere squalificato per la gara contro il Sassuolo. Gli altri dovranno fare più attenzione. Dopo il Sassuolo la Lazio, a Roma. lunedì 26 aprile.