Milan, con il Benevento un tiro al bersaglio: è il primato stagionale

Il Milan ritrova vittoria e prestazione nella sfida contro il Benevento. Nel match di San Siro si è vista tanta produzione in attacco

Il Milan torna alla vittoria nella sfida contro il Benevento. Nella sfida contro i sanniti i rossoneri sono tornati ai livelli abituali di questa stagione, andando molto spesso al tiro verso la porta. La squadra di Pioli ha eguagliato un primato stagionale.

Il Milan ha tentato 11 tiri nello specchio della porta in questo incontro (5 dei quali con il rientrante Ibrahimović). Non ne aveva mai effettuati di più in una gara di questa Serie A (11 anche contro il Crotone a febbraio).