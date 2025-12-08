Il Milan e il Natale da giocare: scatta la caccia al tesoro con un premio da sogno a Milanello. Il comunicato del club rossonero

Il Milan e la sfida digitale per i tifosi: in palio gadget settimanali e un’esperienza esclusiva con i campioni

L’atmosfera natalizia si tinge di rossonero e porta con sé una ventata di gioco e competizione per tutti i sostenitori del Diavolo. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha lanciato oggi una nuova, entusiasmante iniziativa chiamata Winter Treasure Hunt. Si tratta di una grande caccia al tesoro digitale, progettata per intrattenere e premiare la fedeltà della community rossonera durante tutto l’arco delle festività. A partire da oggi, 8 dicembre, e fino al giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, i canali web del club si trasformeranno in un terreno di caccia dove l’attenzione ai dettagli potrà valere premi ambitissimi.

Il funzionamento del concorso è studiato per tenere i tifosi incollati agli schermi: ogni settimana, un indizio nascosto apparirà a rotazione su una delle piattaforme digitali del club, che sia il portale acmilan.com, lo Store Online, l’App ufficiale o i canali social. Il compito dei partecipanti sarà quello di individuare l’indizio, cliccarci sopra e registrare la propria presenza. In questo modo, si potrà partecipare all’estrazione di premi settimanali di grande valore come maglie gara ufficiali, sciarpe, zaini e cappellini AC Milan.

Tuttavia, il vero tesoro attende i più costanti. Il club ha infatti previsto una ricompensa straordinaria per chi dimostrerà la massima abilità completando l’intero percorso. Scovando tutti gli indizi durante le quattro settimane dell’iniziativa, si avrà accesso all’estrazione finale per un super premio: una visita esclusiva a Milanello per due persone. Un’opportunità irripetibile per entrare nel cuore pulsante del mondo rossonero e incontrare di persona i propri idoli.

Ecco come il club ha presentato l’iniziativa nel comunicato:

L’ANNUNCIO – «AC Milan presenta la Winter Treasure Hunt, una caccia al tesoro digitale pensata per coinvolgere e premiare la community rossonera durante tutto il periodo delle feste invernali, dall’8 dicembre al 6 gennaio».

IL SUPER PREMIO – «Ai tifosi più abili a scovare tutti gli indizi […] sarà riservato un regalo speciale: la possibilità di partecipare all’estrazione finale e vincere un super premio, una visita esclusiva a Milanello per due persone, che permetterà di incontrare i campioni rossoneri».