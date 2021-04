Milan, comunicate le date dalla 35° alla 37° giornata: ecco gli orari

Attraverso un comunicato ufficiale la Serie A ha diramato gli orari delle gare dalla 35° alla 37° giornata, ecco quando gioca il Milan

Ecco i prossimi orari delle gare del Milan. Sono stati comunicati anticipi e i posticipi del campionato di Serie A 2020/21, per le partite dalla 35° alla 37° giornata. Scopriamo nel dettaglio quando scenderanno in campo i rossoneri nelle prossime tre sfide. Verrà comunicata in seguito, invece, la data di svolgimento di Atalanta-Milan, 38° e ultima giornata di campionato.