Milan completo: Pioli può contare su un parco riserve di qualità

Il parco riserve del Milan è al completo. Pioli può affidarsi a giocatori di qualità, come Kalulu e Bakayoko, ma non solo…

Il parco riserve del Milan a Torino era giovane,ma ha funzionato. Simbolo della forza delle seconde linee è senza dubbio Pierre Kalulu: quando è entrato e Tomori è tornato al centro la musica è cambiata.

Il giovane terzino è già stato prezioso in molte occasioni: finché Pioli ha giocatori che entrano in campo così bene in qualsiasi momento, può stare tranquillo. Non ha una doppia squadra, ma molte chanche di cambiare in corsa.