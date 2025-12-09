Milan Como, le possibili date del match dei rossoneri a San Siro. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

La telenovela legata alla sede di Milan Como ha trovato la sua conclusione ufficiale, dissipando ogni dubbio e speculazione. A fornire l’aggiornamento definitivo è stato il noto giornalista di Il Giornale, Franco Ordine, attraverso un annuncio pubblicato sul suo account X. L’ipotesi esotica di disputare la gara di campionato a Perth, in Australia, è stata definitivamente accantonata. Il match di recupero si disputerà regolarmente in Italia, nel familiare e amato stadio di San Siro.

Il Milan ha dunque scelto la strada del rinvio per evitare il campo neutro e garantire ai propri tifosi la possibilità di assistere alla partita casalinga.

Le Nuove Date e la Complicazione del Calendario Rossonero

La partita, che era stata originariamente rinviata a causa degli impegni olimpici che interesseranno il Meazza, verrà recuperata in una delle due finestre infrasettimanali originariamente riservate ai play-off di Champions League. Le date ormai certe sono il 17 o il 24 febbraio.

Ordine ha lanciato un’avvertenza cruciale sul fronte del calendario: la scelta di giocare in una data infrasettimanale a San Siro e non in un campo neutro immediatamente disponibile comporta che il Diavolo accumulerà ben due partite da recuperare nel corso della stagione. Questa situazione richiederà un’attenta gestione delle risorse e delle energie fisiche.

Allegri e Tare: La Gestione del Doppio Impegno

La notizia impegnerà immediatamente il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico esperto dei rossoneri. Allegri dovrà pianificare con estrema meticolosità i carichi di lavoro e la preparazione atletica per affrontare questo doppio impegno in arrivo. Il successo in campionato passerà anche dalla capacità di gestire questi recuperi senza affaticare eccessivamente la rosa.

Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex difensore albanese e abile stratega di mercato, supporta la scelta che privilegia la regolarità del torneo e il legame con San Siro. L’esperienza di campioni come Luka Modrić, il centrocampista croato e Pallone d’Oro, sarà fondamentale per guidare la squadra in un periodo così intenso.

In conclusione, la trasferta australiana è stata archiviata, e l’attenzione dei tifosi del Milan si sposta ora sulle date di febbraio e sulla necessità di recuperare i match senza perdere il ritmo vincente che ha portato la squadra a superare i 30 punti in classifica.