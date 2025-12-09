Milan Como, Ramazzotti spiega la scelta dei rossoneri sul rinvio del match. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il destino della sfida tra Milan e Como sembra essersi allontanato definitivamente dall’Australia. A fare il punto sulla controversa vicenda della sede di gioco è stato il giornalista Andrea Ramazzotti attraverso un’analisi pubblicata su gazzetta.it. L’idea di disputare Milan-Como a Perth domenica 8 febbraio è ormai una probabilità remotissima, a meno di un clamoroso colpo di scena o di un intervento diretto della FIFA, l’unica istituzione che, in questo momento, potrebbe sbloccare l’intricata situazione.

La gara di Serie A era stata originariamente spostata perché lo stadio di San Siro sarà occupato il 6 febbraio dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina 2026. Di fronte all’impossibilità di usare il Meazza, la dirigenza rossonera ha dovuto prendere una decisione cruciale.

La Scelta del Milan: Rinvio anziché Campo Neutro Vicino

Ramazzotti sottolinea che il Milan avrebbe potuto individuare e optare per una soluzione alternativa in Italia, scegliendo uno degli stadi non impegnati in quel weekend e logisticamente vicini al capoluogo lombardo. Invece, il Diavolo ha preferito la strada del rinvio della partita per giocarla nelle settimane successive, tornando a disputarla regolarmente a San Siro.

Questa decisione impone al club di gestire una gara da recuperare nel fitto calendario. Le date più accreditate per il recupero al Meazza sono il 17 o il 24 febbraio, rispettando il regolamento della Lega che prevede il recupero entro due settimane dal rinvio ufficiale.

Allegri e Tare al Lavoro sul Calendario

Questa gestione del calendario vedrà all’opera il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico esperto e pragmatico, che dovrà pianificare con cura la preparazione atletica del gruppo in vista del match aggiuntivo. L’assenza di impegni nelle coppe europee sia per i rossoneri che per i lariani del Como, come specificato nell’articolo, offre tuttavia una maggiore flessibilità nella scelta delle date infrasettimanali, facilitando l’inserimento del recupero.

Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex difensore albanese noto per la sua visione strategica, dovrà assicurarsi che ogni dettaglio logistico sia curato per minimizzare l’impatto del doppio impegno sulla squadra. L’obiettivo è chiaro: garantire che l’organico, ricco di campioni come l’estroso Luka Modrić e il potente Rafael Leão, arrivi in forma ottimale alla fase calda della stagione. Il rinvio, quindi, chiude la parentesi australiana e focalizza l’attenzione sulla gestione interna del calendario del Milan.