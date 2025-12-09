Milan Como, il match dei rossoneri a Perth diventa un caso. C’entra anche la FIFA. Segui le ultime sui rossoneri

La lunga e complessa trattativa per portare la partita di Serie A tra Milan e Como a Perth, in Australia, è giunta a un punto di svolta. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la Lega Serie A ha espresso forte insofferenza, dichiarandosi “stanca di aspettare” un verdetto definitivo da parte della FIFA.

L’organo che gestisce il massimo campionato italiano necessita di una risposta inequivocabile entro la fine della prossima settimana per poter pianificare in modo definitivo il calendario. Per sbloccare la situazione di stallo, Ezio Simonelli, il Presidente della Lega Serie A, invierà una lettera ufficiale a Gianni Infantino, il numero uno della FIFA, massimo organo calcistico mondiale.

Il Veto Asiatico: Arbitri Australiani e Gara “Non di Campionato”

La missiva di Simonelli sottolineerà come l’iniziativa, definita un “evento storico” dettato dalla necessità contingente di liberare San Siro per le Olimpiadi, abbia già ottenuto l’assenso di importanti istituzioni come la FIGC, la UEFA, e le autorità australiane. Tuttavia, l’intoppo principale è rappresentato dalla Federazione Asiatica (AFC).

L’AFC, pur concedendo in linea di principio l’autorizzazione a giocare nel proprio territorio, ha posto due condizioni che i vertici della Serie A hanno categoricamente ritenuto “irricevibili“. La prima richiesta è che la partita non debba essere considerata valida per il campionato italiano. La seconda, e più problematica, è che la sfida sia diretta esclusivamente da arbitri australiani.

Queste pretese hanno generato uno stallo totale, poiché l’integrità e la regolarità del campionato italiano non possono essere compromesse.

Il Futuro del Diavolo e le Scelte di Allegri e Tare

Mentre la Lega attende l’intervento della FIFA, il Milan deve rimanere concentrato sugli impegni sportivi. Il Diavolo, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico esperto che punta alla massima concretezza, deve prepararsi a un possibile rinvio in Italia.

Il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’abile stratega albanese, attende il verdetto per definire la logistica. Se l’ipotesi Perth dovesse definitivamente naufragare a causa del veto FIFA, la partita tra i rossoneri e il Como verrà recuperata in Italia, probabilmente il 17 o 24 febbraio. La dirigenza e lo staff tecnico, capitanati dal talento cristallino di Luka Modrića centrocampo, sono pronti ad accettare la complicazione di calendario pur di garantire la regolarità del torneo.