Milan Como a Perth, Pelligra annuncia il sold out e sogna il futuro della Serie A. Segui le ultimissime sui rossoneri

La sfida tra Milan e Como, in programma il prossimo 8 febbraio, sta già riscrivendo la storia del calcio italiano. Per la prima volta, tre punti pesanti di Serie A verranno assegnati agli antipodi, precisamente a Perth, in Australia. A commentare l’evento ai microfoni di Tuttosport è Rosario Ross Pelligra, l’influente imprenditore italo-australiano e attuale presidente del Catania e del Perth Glory, che vede in questo match un volano senza precedenti per il brand del calcio tricolore.

Un’opportunità strategica per il Diavolo e la Serie A

Secondo Pelligra, portare i rossoneri in Oceania rappresenta una mossa commerciale magistrale. “Si tratta di esportare uno dei migliori prodotti italiani”, ha dichiarato. Sebbene il calcio non sia il primo sport in Australia, la crescita è costante grazie alla forte influenza delle comunità di immigrati europei e sudamericani. L’attesa è febbrile: l’Optus Stadium, un impianto all’avanguardia da 60.000 posti dotato delle migliori tecnologie, si avvia verso un clamoroso sold out.

Il richiamo del Milan è globale, ma anche il Como vanta un appeal straordinario in Asia, grazie alla proprietà legata alla famiglia Hartono, magnati indonesiani che hanno trasformato il club lariano in un fenomeno mediatico. Per la formazione meneghina, oggi guidata dal nuovo DS Igli Tare — dirigente albanese dalla comprovata esperienza strategica — e dal tecnico Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina del Diavolo per portare solidità e pragmatismo, questa trasferta è un test fondamentale non solo atletico, ma di espansione economica.

Mercato e sogni: da Donnarumma a Barella

L’intervista ha toccato anche temi legati al campo e al futuro. Pelligra ha sottolineato come la tecnologia e i diritti d’immagine saranno i pilastri per aumentare i ricavi nel Sudest asiatico. Parlando di campioni, il presidente ha espresso ammirazione per Mike Maignan, l’esplosivo portiere francese dei rossoneri, ma ha ammesso un sogno proibito: “Porterei in Australia Gigio Donnarumma, l’estremo difensore della Nazionale, o Nicolò Barella, il dinamico centrocampista dell’Inter”.

La visione per il futuro

Nonostante le resistenze dei tifosi locali e degli abbonati di San Siro, Pelligra è convinto che questo sia un “treno che passa una volta sola”. La visione è quella di un calcio senza confini, capace di generare introiti record attraverso il merchandising online e i social media. In un Milan che sta ritrovando la sua identità sotto la gestione di Allegri e le scelte di mercato di Tare, la trasferta australiana potrebbe essere solo il primo passo di una nuova era internazionale per tutto il calcio italiano.