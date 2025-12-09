Milan Como, Ordine sentenzia sul match dei rossoneri. Niente Perth? Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Un aggiornamento cruciale arriva dalla redazione de Il Giornale per tutti i tifosi del Milan. Il noto giornalista Franco Ordine, penna autorevole nel panorama sportivo italiano, ha fatto chiarezza sulla spinosa questione legata alla sede e alla data della partita tra il Diavolo e il Como, originariamente rinviata. L’ipotesi esotica di disputare il match a Perth, in Australia, è stata definitivamente accantonata, una notizia che rassicura i sostenitori sulla possibilità di vedere la squadra in campo casalingo.

La gara, posticipata inizialmente a causa degli impegni olimpici che interesseranno lo stadio di San Siro, verrà giocata regolarmente in Italia. Ordine ha specificato che la Lega ha trovato la nuova collocazione ideale: il recupero avverrà in una delle due finestre infrasettimanali precedentemente riservate ai play-off di Champions League. Le date papabili, quindi, sono fissate per il 17 o il 24 febbraio.

🤔 Calendario Complicato: Due Gare da Recuperare per i Rossoneri

La scelta di optare per una data infrasettimanale, evitando un campo neutro esterno, risolve la grana logistica legata all’Australia, ma impone un leggero ingorgo nel calendario dei rossoneri. Il giornalista sottolinea infatti come, con questa soluzione, il Milan accumulerà ben due partite da recuperare nel corso della stagione. Questa condizione richiederà un’attenta gestione delle energie da parte dello staff tecnico e dei giocatori.

Il nuovo allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, il tattico esperto tornato sulla panchina del club, dovrà quindi pianificare con cura l’imminente doppio impegno per non compromettere la preparazione fisica della squadra, soprattutto in vista della fase cruciale del campionato e degli impegni europei.

🎯 Il Mercato e la Strategia di Tare

Intanto, la dirigenza del club lavora per rafforzare la rosa. Sotto la guida del neo Direttore Sportivo (DS), Igli Tare, l’ex difensore albanese noto per il suo occhio clinico sui talenti, il Diavolo è in fermento sul fronte mercato. Ogni sforzo è volto a fornire ad Allegri una rosa profonda e competitiva, capace di affrontare il calendario serrato.

Un giocatore chiave su cui si concentreranno le attenzioni è sicuramente Rafael Leão, l’esterno portoghese velocissimoe imprevedibile, atteso al definitivo salto di qualità in termini di continuità. Anche la solidità difensiva, orchestrata dal capitano e leader Davide Calabria, sarà fondamentale per superare indenni i recuperi infrasettimanali.

In sintesi, la partita Milan-Como si giocherà a febbraio in Italia ma l’agenda dei rossoneri si fa più fitta. Il lavoro di Allegri e Tare sarà decisivo per mantenere la squadra al top della forma e puntare ai massimi obiettivi stagionali.