Milan Como in Australia? Allegri e la Lega mettono fretta alla FIFA: ecco quando arriverà la decisione definitiva. E il Milan...

Milan Como in Australia: sensazioni negative ma Allegri e la Lega vogliono una risposta definitiva entro la prossima settimana

La possibilità di vedere il Milan e il Como sfidarsi a Perth, in Australia, è appesa a un filo e la decisione finale è attesa a brevissimo. La Lega ha infatti sollecitato la FIFA per ottenere un responso definitivo e celere in merito all’organizzazione di questa gara di Serie A. La richiesta è chiara: la massima organizzazione calcistica mondiale dovrà fornire una risposta entro la prossima settimana.

Milan Como in Australia: prossima settimana decisiva

L’urgenza di definire l’evento è dettata da diverse esigenze, non ultima quella della pianificazione tecnica. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il primo a volere un responso celere è proprio Max Allegri, che deve programmare al meglio la preparazione della squadra in vista degli impegni futuri, considerando l’impatto di un lungo viaggio intercontinentale.

La società rossonera, dal canto suo, non è rimasta ferma ad aspettare. L’entità del viaggio in Australia non è solo sportiva: il club ha già organizzato una serie di eventi commerciali e di incontri con i tifosi – i cosiddetti meet and greet – che coinvolgeranno i calciatori nella settimana che precederà l’eventuale gara. Questi impegni extra-campo rendono ancora più necessaria una tempistica certa per non intralciare i programmi già definiti e per gestire al meglio le aspettative dei partner e dei fan locali.