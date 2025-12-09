 Milan Como in Australia? Allegri e la Lega...
Connect with us

News

Milan Como in Australia? Allegri e la Lega mettono fretta alla FIFA: ecco quando arriverà la decisione definitiva. E il Milan...

News

Rabiot, serata record per il centrocampista francese: digiuno interrotto! Ecco da quando non segnava l'ex Juve

News

MN24 - Leao non ha lesioni ma la cautela è d'obbligo: il portoghese e Allegri hanno un obiettivo preciso

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Tare pronto a cogliere l'occasione a gennaio: occhi in casa Barcellona, può arrivare lui

News

MN24 - Infortunio Leao, ottime notizie dagli esami odierni! Escluse lesioni muscolari, può esserci col Sassuolo? Cosa filtra

News

Milan Como in Australia? Allegri e la Lega mettono fretta alla FIFA: ecco quando arriverà la decisione definitiva. E il Milan…

Milan news 24

Published

55 secondi ago

on

By

Allegri

Milan Como in Australia: sensazioni negative ma Allegri e la Lega vogliono una risposta definitiva entro la prossima settimana

La possibilità di vedere il Milan e il Como sfidarsi a Perth, in Australia, è appesa a un filo e la decisione finale è attesa a brevissimo. La Lega ha infatti sollecitato la FIFA per ottenere un responso definitivo e celere in merito all’organizzazione di questa gara di Serie A. La richiesta è chiara: la massima organizzazione calcistica mondiale dovrà fornire una risposta entro la prossima settimana.

Milan Como in Australia: prossima settimana decisiva

L’urgenza di definire l’evento è dettata da diverse esigenze, non ultima quella della pianificazione tecnica. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il primo a volere un responso celere è proprio Max Allegri, che deve programmare al meglio la preparazione della squadra in vista degli impegni futuri, considerando l’impatto di un lungo viaggio intercontinentale.

La società rossonera, dal canto suo, non è rimasta ferma ad aspettare. L’entità del viaggio in Australia non è solo sportiva: il club ha già organizzato una serie di eventi commerciali e di incontri con i tifosi – i cosiddetti meet and greet – che coinvolgeranno i calciatori nella settimana che precederà l’eventuale gara. Questi impegni extra-campo rendono ancora più necessaria una tempistica certa per non intralciare i programmi già definiti e per gestire al meglio le aspettative dei partner e dei fan locali.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.