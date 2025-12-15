Milan Como a Perth? Toldo contro il rinvio: ecco le sue dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’Inter vola solitaria in testa alla classifica di Serie A per la prima volta in stagione, approfittando degli inattesi passi falsi di Milan e Napoli. La corsa Scudetto, con i continui cambi al vertice, è giudicata emozionante da chi guarda, ma l’ex portiere di Inter, Fiorentina e della Nazionale, Francesco Toldo, vede nei nerazzurri una solidità inedita.

Ospite a “Radio anch’io Lo sport” su Rai Radio 1, Toldo ha commentato la stagione della sua ex squadra con grande fiducia: “Mi metto dalla parte dei tifosi: vedere un campionato così aperto è più emozionante. Ma vedo un’Inter matura, sicura di sé. L’importante è che sia lì davanti alla fine. Dimostra tranquillità e sicurezza in campionato. E poi c’è da vedere come va la Champions“. Il messaggio è chiaro: l’Inter ha raggiunto la consapevolezza necessaria per puntare al titolo.

Chivu, l’Erede del Triplete, Ottiene la Lode di Toldo

Grande attenzione è stata riservata anche a Christian Chivu, l’allenatore rumeno che guida attualmente l’Inter ed è l’unico giocatore dell’epopea del Triplete ad aver intrapreso la carriera da tecnico nel club. Toldo ha riservato per lui parole di grande elogio: “È un ottimo allenatore,” ha detto, sottolineando come l’intero gruppo storico fosse formato da “veri uomini“.

Secondo l’ex portiere, la passione di Chivu è nata e cresciuta nel settore giovanile nerazzurro: “Gli è montata la passione da quando ha cominciato ad allenare le giovanili dell’Inter. Se passi dal settore giovanile nerazzurro, vuol dire che hai le doti. Per continuare devi avere la passione e il fuoco dentro, perché è un mestiere sì favoloso ma che ti porta via tanto, lontano dalla famiglia“.

Critiche sulle Trasferte e il Danno al Milan di Allegri

Toldo non ha mancato di esprimere un giudizio critico sulla scelta di disputare la Supercoppa Italiana a Riad in pieno campionato. La trasferta, che tocca anche il Milan di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, è vista come un sacrificio logistico oneroso: “Chi decide queste trasferte avrà una testa per pensare no? Per andare avanti bisogna sostenere economicamente le società, la Lega, la Federazione.”

Mentre l’Inter viaggia verso Riad con il morale altissimo e la serenità del primato, il Milan di Allegri e del DS Igli Tare dovrà affrontare la semifinale contro il Napoli con l’ansia per le assenze difensive (come l’incertezza su Matteo Gabbia) e la necessità urgente di rinforzi a gennaio. La maturità dei nerazzurri è il metro di paragone che il Diavolodeve raggiungere.