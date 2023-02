Milan, Cocirio è il nuovo direttore finanziario: la sua storia. Giocatori giovani, società giovane: ecco la scalata di Cocirio nel Milan

Un Milan giovane non solo in campo, ma anche in società. Ieri è stato nominato direttore dell’area finanziaria Stefano Cocirio, età 39.

Già legato ad Elliott, è entrato nel cda del Milan nel 2018, dopo essere stato presente già nella gestione Yonghong. Per i rossoneri è stato Associate Portfolio Manager, ma ora ha scalato le gerarchie: gli sono state conferite le deleghe per coordinare le aree finance, amministrazione, tesoriera, acquisti e controllo di gestione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.