Milan classifica Serie A nell’anno solare: rossoneri al quinto posto dietro a…

L’anno solare 2025 volge ormai al termine, lasciando spazio ai bilanci e alle proiezioni per un 2026 che si preannuncia infuocato. Con la diciottesima giornata di Serie A Enilive alle porte, il campionato si ferma per qualche giorno prima di ripartire direttamente nel nuovo anno. Saranno proprio i rossoneri ad aprire le danze nel turno dell’Epifania, facendo visita al Cagliari venerdì 2 gennaio. In questo scenario di transizione, è tempo di analizzare i numeri definitivi degli ultimi dodici mesi (Fonte: Classifica Serie A Anno Solare).

Il Diavolo ai piedi del podio: i numeri della gestione Allegri

Il Milan chiude il suo 2025 con un bilancio estremamente solido, occupando il quarto posto nella classifica dell’anno solare con 68 punti. La squadra ha saputo trovare un equilibrio importante sotto la guida di Massimiliano Allegri, il tecnico toscano pluricampione d’Italia noto per la sua gestione pragmatica e la capacità di blindare la difesa.

I numeri parlano chiaro: 59 gol fatti e 39 subiti. Questa stabilità difensiva è il marchio di fabbrica del nuovo corso, che ha visto il Diavolo competere alla pari con le altre potenze del torneo. Davanti alla compagine meneghina si piazza a sorpresa la Roma con 79 punti, seguita dall’Inter (74) e dal Napoli (72).

La strategia di Igli Tare e il futuro dei rossoneri

Dietro questa crescita costante c’è il lavoro silenzioso ma incisivo di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan celebre per la sua competenza nel mercato internazionale e la capacità di costruire rose equilibrate. Tare ha saputo puntellare l’organico a disposizione di Allegri, garantendo al tecnico i profili giusti per risalire la china e stabilizzarsi nelle zone nobili della classifica.

Il quarto posto solare, ottenuto superando la Juventus (ferma a 67 punti), dimostra che la cura Allegri-Tare sta funzionando. I rossoneri hanno mostrato una maturità ritrovata, merito anche di innesti mirati che hanno alzato il livello qualitativo della rosa.

Verso il 2026: l’anticipo con il Cagliari

Il nuovo anno inizierà subito con una sfida insidiosa. Il Milan scenderà in campo in Sardegna per consolidare la propria posizione e tentare l’assalto alle prime tre della classe. Con la sessione di mercato invernale alle porte, gli occhi sono tutti puntati su Igli Tare, pronto a regalare a Massimiliano Allegri ulteriori rinforzi per puntare ancora più in alto.

La classifica completa dell’anno solare 2025: