Milan, Chukwueze come Leao: l’aspetto che li accomuna e che fa sognare i tifosi

Tra le note positive della sconfitta del Milan contro il Dortmund c’è il gol di Chukwueze. Una rete che lo accomuna per un aspetto a Leao

Chukwueze come Leao? Tra le note positive della sconfitta del Milan contro il Dortmund c’è il gol del nigeriano. Una rete che lo accomuna per un aspetto al compagno di squadra portoghese:

è stato un gol molto bello che assomiglia molto al primo gol di Leao contro la Fiorentina. Entrambi sono arrivati in una circostanza negativa, una sconfitta per 3-1 in casa. Quel gol mise in evidenza le qualità del portoghese in chiave futura che poi è diventato uno degli uomini chiave per lo scudetto e continua ad essere decisivo oggi. Chissà che proprio Chukwueze non possa ripercorrere le sue orme. I tifosi sognano.