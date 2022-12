Stefano Pioli potrà contare su diversi ritorni per la seconda parte di stagione del Milan. In ritiro ci sarà, tra gli altri, anche Ibra

Domani Stefano Pioli potrà ritrovare il suo Milan, o almeno in parte. Diversi giocatori sono ancora impegnati ai Mondiali in Qatar, ma altri torneranno a disposizione per la prima volta dopo diversi mesi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a Milanello e poi per il ritiro in Qatar ci saranno Ibrahimovic e Calabria, oltre che Maignan e Saelemaekers (che da diverse settimane svolgono allenamenti personalizzati al Centro Sportivo rossonero). Insieme a loro ci saranno anche diversi ragazzi della Primavera, desiderosi di mettersi in mostra.