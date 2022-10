Milan Chelsea, Thiago Silva: «Bello tornare qui. Partita difficile»

Thiago Silva parla così ai microfoni di SportMediaset nel giorno di Milan-Chelsea. Le dichiarazioni del difensore dei Blues

Thiago Silva sarà il grande ex della sfida di questa sera tra Milan e Chelsea. Il difensore brasiliano parla così della gara di San Siro ai microfoni di SportMediaset. Le sue dichiarazioni.

RITORNO A SAN SIRO – «È una bella sensazione tornare qui dopo 12 anni. E’ un momento che mi tocca tanto, ma cercherò di restare tranquillo e concentrarmi sulla partita. Sarà una gara diversa rispetto a quella dell’andata.»

SULLA GARA – «Sarà una partita molto difficile, meno male che abbiamo vinto a Londra, quindi anche un pareggio a San Siro non sarebbe male. Noi cercheremo comunque di vincere. So che giocare a San Siro non è facile, ma l’obiettivo è fare punti.»

MILAN – «Può capitare ogni tanto di non fare partite straordinarie. Ma di solito le grandi squadre non sbagliano due partite di fila, quindi sarà difficile per noi. Dobbiamo fare un gol e poi difenderci come sappiamo.»

TIFOSI DEL MILAN – «Sarà una serata particolare per me. Già a Londra era stato emozionante. È arrivata qui anche mia moglie, sarà una grande giornata. Spero di fare una buona partita.»