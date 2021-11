Milan, che maledizione: ecco i numeri degli infortuni in un solo anno solare

Il Milan continua con la sua morbosa maledizione relativa agli infortuni che tempestano Milanello. Ecco i numeri in poco più di un anno

Non c’è assolutamente pace per il Milan con gli infortuni. Stefano Pioli, da più di un anno a questa parte, deve fare i conti con le indisposizioni dei giocatori, che si alternano con i problemi fisici grazie ad una inquietante rotazione che non permette al tecnico rossonero di avere i ranghi completi.

Secondo la conta fatta da Il Corriere dello Sport, sono già 35 gli infortuni milanisti dopo sole 13 giornate. E come se non bastasse, il numero diventa ancor più impressionante vedendo le statistiche dello scorso campionato: furono 77 per il diavolo. Quest’anno, praticamente, siamo arrivati già quasi alla metà. In tredici mesi, il Milan ha avuto 112 infortuni. Un dato preoccupante, che urge una limitazione immediata.