Milan, c’è una statistica contro il Parma che fa ben sperare

Oggi alle 18:00 il Milan sfida il Parma allo stadio Tardini. Una statistica degli ultimi anni fa sperare i rossoneri

Il Milan si appresta ad affrontare il Parma nell’anticipo del sabato alle 18:00 di questa 30esima giornata di Serie A. I rossoneri puntano a vincere per continuare la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra di Pioli punta anche su una statistica recente. Nelle ultime 15 sfide contro i ducali, i rossoneri sono sempre andati in gol. L’ultima volta senza reti contro gli emiliani risale alla stagione 2009/10, in una sconfitta per 1-0 in trasferta.