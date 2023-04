Milan, Cardinale in arrivo a Milano: ecco la sua agenda. I possibili appuntamenti del numero uno rossonero, tra stadio e campo

Gerry Cardinale arriva a Milano. Lo sbarco nella città lombarda è previsto per domani, al massimo mercoledì mattina. C’è sempre molta riservatezza intorno alla sua presenza in Italia, ma i due motivi che l’hanno spinto qui sono chiari.

Il primo è la sfida di Champions League tra Milan e Napoli. I rossoneri si sono spinti fino ai quarti di finale della competizione europea e il numero uno rossonero non vuole mancare a San Siro. Il secondo motivo, ancora più evidente, è il tema stadio. Non c’è la certezza, ma è molto probabile che Cardinale incontrerà i vertici di Palazzo Marino per accelerare. Lo scrive Gazzetta.it.