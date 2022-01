Milan, Cagliari sempre vigile su Gabbia: si lavora al prestito

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Continua il mercato di riparazione del Cagliari che guarda con interesse in casa Milan. Si segue il difensore Gabbia

Il Cagliari continua il suo mercato di riparazione e va alla caccia di un nuovo rinforzo per la sua retroguardia. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i rossoblù continuano a corteggiare Matteo Gabbia che potrebbe arrivare in Sardegna con la formula del prestito secco ma solo dopo aver rinnovato con il Milan.

Il difensore rossonero è in procinto di prolungamento contrattuale fino al 2026. Dopodichè lascerà Milano per trovare più continuità in campo.