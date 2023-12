Milan Cagliari, Ranieri perde i pezzi per la Coppa Italia: infortunio per un titolare! Va fuori dai convocati per il match con l’Empoli

Infortunio per un titolarissimo del Cagliari: è fuori dalla lista dei convocati per la sfida di domani contro l’Empoli ed è a forte rischio per il match in Coppa Italia contro il Milan del 2 gennaio. Nella lista diramata da Claudio Ranieri per la sfida contro i toscani è assente Nahitan Nandez.

Come riferito dal club sardo, nella giornata odierna il calciatore si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al gracile della coscia sinistra.