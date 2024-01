Milan Cagliari, Krunic nemmeno convocato! Ecco i due possibili motivi dell’assenza del centrocampista rossonero

Rade Krunic non è stato nemmeno convocato per il match di Coppa Italia per Milan Cagliari.

Il motivo? Una condizione fisica non ottimale a causa di problemi alla schiena, gli stessi che gli avevano fatto saltare l’ultimo match.

Secondo Daniele Longo su X, comunque, il giocatore ha rotto col Milan e aspetta il Fenerbahce.