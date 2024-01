Milan Cagliari, Jimenez all’esordio. Scatta l’ora del giovane terzino spagnolo. Le scelte di Pioli in difesa per la Coppa Italia

Stefano Pioli pensa ad una formazione rivoluzionaria per Milan Cagliari di stasera in Coppa Italia. Il tecnico rossonero è pronto ad affidarsi a parecchi giovani dal 1′: uno è Alex Jimenez. È l’esordio ufficiale per il giovanissimo terzino sinistro classe 2005.

Lo spagnolo occuperà la corsia mancina della difesa a 4, con Calabria dal lato opposto e Simic e Theo Hernandez al centro.